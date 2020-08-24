В США разрешили лечить коронавирус плазмой переболевших пациентов

Дональд Трамп считает это прорывом. По словам американского президента, в результате применения плазмы смертность снижается на 35%. Управление по санитарному надзору США отмечает при этом, что разрешение на лечение инфицированных COVID-19 носит экспериментальный характер.
2020-08-24T08:32:17+03:00
2020-08-24T08:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 24 августа 2020
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