Александр Лукашенко поручил с сегодняшнего дня закрыть бастующие предприятия

По мнению президента Белоруссии, это никак не повредит экономике, но поможет стабилизировать ситуацию. Накануне Александр Лукашенко прилетел на вертолете в Дворец независимости в Минске, рядом с которым собрались тысячи протестующих. Судя по распространенным фото и видео, у него в руках был автомат Калашникова.