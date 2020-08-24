В Сирии восстановили подачу электричества после взрыва на газопроводе

Власти не исключают, что это был теракт. Как говорят в Министерстве нефти и минеральных ресурсов, специалистам удалось устранить неполадки на всех электростанциях. Из-за взрыва была обесточена вся территория Сирии.
2020-08-24T08:31:19+03:00
2020-08-24T08:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 24 августа 2020
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