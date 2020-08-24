Врачи берлинской клиники готовят заявление о состоянии Алексея Навального

В связи с ограничениями, связанными с эпидемией, обсуждается формат, в котором это будет сделано.

Навальный потерял сознание в минувший четверг во время перелета из Томска в Москву. Его соратники полагают, что политика отравили. Омские врачи это отвергали, указывая лишь на нарушение обмена веществ.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, ранее наблюдавший Навального, назвал этот диагноз издевательством. По словам Ашихмина, глюкоза могла так стремительно упасть только если бы в организме были опухоли, продуцирующие инсулин.

В ожидании официального заявления от врачей из клиники Charite, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала, что на данный момент никаких новых подробностей о состоянии политика нет и призвала не реагировать на сообщения из сторонних источников.