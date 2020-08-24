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08:02, 24 августа 2020

Сирия оказалась полностью отключена от электричества в результате взрыва на газопроводе под Дамаском

Власти не исключают, что это мог быть теракт.

Возвышающийся на десятки метров столб пламени оказался запечатлен на видеозаписи, которую распространяют арабские СМИ. Его, как отмечается, уже смогли ликвидировать. В результате случившегося из строя вышли несколько электростанций, питавших всю Сирию. Правда, буквально спустя считанные часы после взрыва в министерстве нефти и минеральных ресурсов утверждают, что неполадки на всех из них уже устранили. Восстановить подачу электричества власти пообещали в ближайшие часы. В некоторых районах Сирии ее уже возобновили. Между тем о причинах взрыва на газопроводе, который привел к масштабному отключению страны от электричества, власти подробно пока не распространяются. Они лишь определились с одной версией: как утверждается, это был теракт. Кто его мог осуществить, также не уточняется.

Данных о погибших и пострадавших в результате инцидента пока нет.



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