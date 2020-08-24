Компания Tik Tok подаст в суд на администрацию президента США Дональда Трампа за запрет соцсети на территории страны.

В начале августа Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает работу Тик Тока в США, если соцсеть не будет продана американской компании. Президент США установил 90-дневный дедлайн, для того чтобы родительская компания Тиктока — пекинская ByteDance, смогла продать американские активы тиктока. Президент США также настаивать на том, что американское правительство должно получить долю от продажи ТикТока, который оценивается в 50 млрд долларов, — но юридических прецедентов такому требованию нет.

Запрещая китайскую соцсеть, Трамп заявил, что она «продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США» — эти обвинения основаны на опасении того, что власти Китая могут заставить TikTok разглашать данные пользователей. ТикТок заявил, что у компании не осталось выбора, кроме как оспорить указ американского президента в суде. Компания также утверждает, что в течение года пыталась работать с правительством США над опасениями по поводу национальной безопасности, но вместо этого столкнулась с «отсутствием надлежащей правовой процедуры, поскольку администрация не обращала внимания на факты и пыталась вмешиваться в переговорах между частным бизнесом».

С иском в суд к администрации США ТикТок, у которого в США насчитывается около 100 млн пользователей, намерен обратиться уже на этой неделе.