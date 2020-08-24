Сегодня немецкие врачи должны сделать заявление по поводу состояния здоровья Алексея Навального

Политик с субботы находится в берлинской клинике Charite.

Заявление лечащих врачей, возможно, последует в понедельник – сообщила РИА Новости официальный представитель клиники Мануэла Цингл.

В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что политику стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление.

Главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В медучреждении отметили также, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента выявлено не было.

Алексей Навальный, по прогнозам организатора его перевозки в Берлин, останется жив после отравления. Яка Бизил кинопродюсер, правозащитник и основатель фонда Cinema for Peace при этом отметил, что как политик российский оппозиционер будет недееспособен в течение месяцев – об этом сообщает немецкий таблоид Bild. По словам Бизила, Навальный хорошо перенес перелет из Омска, но в целом ситуация продолжает вызывать беспокойство.