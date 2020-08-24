Подача электроэнергии в Сирии постепенно восстанавливается после взрыва на газопроводе в провинции Дамаск. Об этом сообщило агентство САНА со ссылкой на министра электроэнергетики республики Мухаммеда Зухера Харбутли.

По его информации, специалистам удалось перезапустить некоторые из вышедших из строя электростанций, снабдить электроэнергией жизненно важные объекты и начать постепенное восстановление подачи электричества в некоторые провинции страны. Агентство также информирует, что в настоящий момент команда пожарных прибыла на место инцидента и работает над тушением вызванного взрывом возгорания.

Ранее САНА информировало со ссылкой на заявление сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганима, что вся территория страны была обесточена из-за взрыва прогремевшего на газопроводе на юге республики.