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06:31, 24 августа 2020

На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Пока инвесторы получат возможность купить за рубли ценные бумаги 19 компаний. Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич отметил, что торги и расчеты в национальной валюте позволят избежать лишних транзакций и издержек, и сразу видеть свой финансовый результат в рублях. Об этом пишет газета «Ведомости». Уже анонсировано что 7 сентября биржевой список пополнится акциями Apple, а позже в перечень попадут бумаги еще 30 иностранных компаний.



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