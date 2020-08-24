Сегодня должен быть объявлен состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи Лиги наций.

В этом году сборная России должна была принять участие в чемпионате Европы, но из-за вспышки коронавирусной инфекции было принято решение о переносе Евро на 2021 год. По той же причине не состоялись и контрольные матчи, которые планировалось провести в преддверии турнира. Так что последним официальным матчем сборной остается ноябрьская игра в Сан Марино, которую россияне легко выиграли со счетом 5-0.

Сейчас матчи национальных сборных возвращаются в международный календарь. Сборная России 3 сентября в Москве проведет первую игру в рамках группового турнира Лиги наций против команды Сербии. А три дня спустя подопечные Станислава Черчесова встретятся в Будапеште с командой Венгрии. Еще одним соперником по группе в Лиге наций будет сборная Турции.

Для подготовки к этим матчам Сборная соберется в Новогорске в период с 29 по 31 августа.