Алексей Навальный, по прогнозам организатора его перевозки в Берлин, останется жив после отравления

Яка Бизил кинопродюсер, правозащитник и основатель фонда Cinema for Peace при этом отметил, что как политик российский оппозиционер будет недееспособен в течение месяцев – об этом сообщает немецкий таблоид Bild. По словам Бизила, Навальный хорошо перенес перелет из Омска, но в целом ситуация продолжает вызывать беспокойство.

В прошлый четверг политику стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Омские врачи утверждают, что отравление не подтвердилось и говорят о нарушении обмена веществ.

Муниципальный депутат Илья Яшин сегодня направит депутатский запрос директору ФСБ. Поводом стала статья «МК» о слежке силовых структур за политиком Алексеем Навальным. Об этом «Эху» рассказал сам Илья Яшин.

Илья Яшин призвал всех независимых депутатов разных уровней направить руководству ФСБ аналогичные запросы. Только так, по его словам, удастся добиться реакции силовиков.