В сентябре жителей европейской части России, по прогнозам синоптиков, ждет теплая погода

Предварительно ожидается, что температура будет около или выше нормы – приводит слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда агентство ТАСС. Рекордных осадков при этом ждать не стоит. Возможно их даже будет меньше, чем обычно.

В ближайшие пять дней несколько регионов окажутся в зоне аномального тепла. Частности, в Хабаровском крае, Амурской области и Приморье столбики термометров поднимутся до отметки в +30. Это на 5-6 градусов выше нормы.