В Крыму начали ограничивать подачу воды

С сегодняшнего дня отключат горячее водоснабжение, а со следующей недели воду в Симферополе и еще почти 40 населенных пунктах будут подавать по графику. Это связано с обмелением водохранилищ — некоторые из них заполнены наполовину, а другие и вовсе на одну пятую часть. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В жилые районы воду будут подвозить автоцистернами. В министерстве жилищно-коммунального хозяйства заверили, что туристические районы полуострова ограничения не затронут.