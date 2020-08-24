Белорусский оператор связи объяснил снижение скорости интернета в Минске требованием властей

В сообщении компании A1 в твиттере говорится, что государственные органы мотивировали это обеспечением национальной безопасности. После завершения демонстрации, пропускную способность сети восстановили.

Акция протеста, начавшаяся накануне на площади Независимости в Минске, плавно переместилась к резиденции Александра Лукашенко, однако силовики перекрыли протестующим путь, после чего демонстранты разошлись. Официальных оценок численности марша пока нет. СМИ пишут о сотне тысяч участников.