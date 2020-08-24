В контракте на установку камер наблюдения в Москве нашли разрешение на трансляцию в открытом доступе

Документ на портале госзакупок изучила газета «Коммерсант». Речь идет о договоре на установку 4 тысяч камер в больницах, заключенному с Московской телекоммуникационной корпорацией. Эксперты указывают на нарушения в формулировках контракта и угрозе для персональных данных. Однако чиновники заверяют, что формулировки являются стандартными для подобных документов и трансляция видео из больниц не планируется.

Департамент информационных технологий Москвы неоднократно подвергался критике за слабую защищенность видеонаблюдения.