Документ на портале госзакупок изучила газета «Коммерсант». Речь идет о договоре на установку 4 тысяч камер в больницах, заключенному с Московской телекоммуникационной корпорацией. Эксперты указывают на нарушения в формулировках контракта и угрозе для персональных данных. Однако чиновники заверяют, что формулировки являются стандартными для подобных документов и трансляция видео из больниц не планируется.
Департамент информационных технологий Москвы неоднократно подвергался критике за слабую защищенность видеонаблюдения.
В контракте на установку камер наблюдения в Москве нашли разрешение на трансляцию в открытом доступе
Документ на портале госзакупок изучила газета «Коммерсант». Речь идет о договоре на установку 4 тысяч камер в больницах, заключенному с Московской телекоммуникационной корпорацией. Эксперты указывают на нарушения в формулировках контракта и угрозе для персональных данных. Однако чиновники заверяют, что формулировки являются стандартными для подобных документов и трансляция видео из больниц не планируется.