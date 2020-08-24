Службы Твиттера снова посчитали публикацию Дональда Трампа дезинформацией

Соответствующую отметку получило сообщение, в котором он в очередной раз раскритиковал голосования на выборах с помощью почты. Американский лидер написал, что это обернется катастрофой для избирательного процесса, а также отметил, что почтовые ящики недостаточно дезинфицируют. Модераторы Твиттера в свою очередь сочли, что эти слова не соответствуют действительности и могут отвратить избирателей от участия в голосовании.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.