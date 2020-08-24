Мятежники в Мали планируют на три года передать руководство своему представителю

Захватившие власть военные предложили объявить в стране переходный период – сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. По словам собеседник, предполагается, что во главе государства встанет военный человек. При этом ранее мятежники говорили о возможности занять этот пост и для гражданского кандидата.

Государственный переворот произошел в Мали на прошлой неделе. В ходе мятежа президента и членов правительства арестовали. Глава государства объявил о своей отставке.