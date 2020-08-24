Мошенники нашли способ выводить деньги через Систему быстрых платежей

Газета «Коммерсант» пишет, что на прошлой неделе банки получили бюллетень с описанием новой схемы хищения. Источник издания рассказал, что преступники воспользовались уязвимостью в одной из систем, отправили запрос на перевод денег в другой банк, но перед тем, как подтвердить операцию, поменяли номер счета, введя вместо своего чужой. По словам участников рынка, это первый случай хищения денег с помощью СПБ.

В Центробанке подтвердили, что действительно столкнулись с такой проблемой у одного банка, однако заверили, что уязвимость оперативно устранили.