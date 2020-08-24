В Вильнюсе может пройти встреча Светланы Тихановской и первым заместителем госсекретаря США

О готовящемся разговоре между экс-кандидатом в президенты Белоруссии и дипломатом Стивеном Биганом со ссылкой на источники сообщает агентство «Интерфакс». Соратники Тихановской подтверждают, что подобная встреча должна произойти, но не раскрывают ее участников и повестку

Тихановская покинула страну вскоре после выборов. Она сказала, что вернется в Белоруссию только тогда, когда будет чувствоваться там себя в безопасности.