Многотысячная демонстрация, прошедшая в Минске, по данным МВД, обошлась без задержаний и ЧП

Штаб продолжает свою работу, обобщить информацию в целом по стране там пообещали к утру – передает агентство ТАСС. Официальных оценок численности марша пока нет, однако СМИ говорят о сотне тысяч демонстрантов в белорусской столице. Акции прошли и в других городах.

Митинги не прекращаются с тех пор, как Центризбирком объявил победителем президентских выборов действующего главу государства Александра Лукашенко.