Фанаты французского футбольного клуба ПСЖ устроили погром после поражения в финале Лиги чемпионов

Чтобы сдержать агрессивно настроенных болельщиков полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях. Об этом сообщает агентство ТАСС. Хулиганы жгли файеры и взрывали петарды, а также пытались поджигать мусорные баки.

В финальном матче ПСЖ уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1. Единственный гол забил Кингсли Коман – в прошлом воспитанник парижской команды.

Для «Баварии» победа в Лиге чемпионов стала уже шестой. Для ПСЖ впервые вышел в финальную часть престижного турнира.