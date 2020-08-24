На Мадагаскаре по меньшей мере 20 заключенных были застрелены при побеге из тюрьмы

Еще восемь человек находятся в больнице в тяжелом состоянии – приводит сообщение министерства юстиции интернет-издание «Газета.ру». Как отмечается, инцидент произошел на юго-востоке острова. Там осужденные начали забрасывать охранников камнями и попытались скрыться. 31 арестанту это удалось. Сейчас их разыскивает полиция.