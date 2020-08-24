В Новой Зеландии начался процесс над австралийцем, обвиняемым в нападении на мечети

Ранее Брентон Таррант полностью признал вину, а в суде отказался от услуг адвокатов и представляет свои интересы самостоятельно. Об пишет газета The New Zealand Herald. Как ожидается, в ходе процесса выступят более 60 пострадавших и родственников погибших.

Теракт был совершен в марте прошлого года в городе Крайстчерч. 29-летний злоумышленник открыл огонь в мечети, жертвами которого стали 51 человек. Еще 50 пострадали. Нападавший вел трансляцию в социальных сетях и назвал своим вдохновителем норвежского террориста Андерса Брейвика.