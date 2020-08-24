Александр Лукашенко поблагодарил силовиков из оцепления у Дворца независимости

На видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом «Пул первого» видно, как белорусский президент пообещал разобраться с протестующими, а бойцы в защитном обмундировании начали ему аплодировать. Сам глава государства также был облачен в разгрузочный жилет, а ранее в сети появился ролик, на котором он запечатлен с автоматом в руках.

Акция протеста, начавшаяся накануне на площади Независимости в Минске, плавно переместилась к резиденции Лукашенко, однако силовики перекрыли протестующим путь, после чего демонстранты разошлись. Официальных оценок численности марша пока нет. СМИ пишут о сотне тысяч участников.