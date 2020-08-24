В Москве за прошедшие сутки, по подсчетам оперативного штаба умерли еще 10 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших – 4741 человек. По всей стране скончались почти 16,5 тысяч. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне назвал ситуацию по коронавирусу хорошей. По его словам, проблемы останутся до начала массовой вакцинации граждан – то есть еще не один и не два месяца. До этого времени он призвал «остерегаться и принимать соответствующие меры».
2020-08-24T03:05:55+03:00
2020-08-24T03:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 24 августа 2020
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