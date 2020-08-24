Широкая публика впервые получит возможность увидеть картины из коллекции британской королевской семьи

Газета The Art Newspaper пишет, что в связи с капитальным ремонтом в Букингемском дворце, полотна решили на время перенести в другое место. В результате в левом крыле здания организуют выставку из 65 работ кисти Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера и других художников. Она будет работать до января 2022 года. Посмотреть на произведения искусства, скрытые от глаз посторонних последние 200 лет, смогут официальные гости дворца или организованные группы.
2020-08-24T02:07:21+03:00
2020-08-24T02:07:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 24 августа 2020
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