Широкая публика впервые получит возможность увидеть картины из коллекции британской королевской семьи

Газета The Art Newspaper пишет, что в связи с капитальным ремонтом в Букингемском дворце, полотна решили на время перенести в другое место. В результате в левом крыле здания организуют выставку из 65 работ кисти Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера и других художников. Она будет работать до января 2022 года. Посмотреть на произведения искусства, скрытые от глаз посторонних последние 200 лет, смогут официальные гости дворца или организованные группы.