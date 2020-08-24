В Грузии при падении микроавтобуса с обрыва погибли 17 человек

Еще трое пострадали – сообщает пресс-служба МВД республики. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что в машина проходила опасный поворот и на скорости врезалась в стоявший у дороги легковой автомобиль. После этого микроавтобус упал с высоты около 80 метров на каменистый склон.

Ведомство начало расследование обстоятельств ДТП. Выясняются личности пассажиров. По предварительным данным, детей среди них нет.