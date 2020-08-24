Как следует из текста указа, опубликованного на портале правовой информации, ордена «За заслуги перед Отечеством» получили настоятель храма, секретарь художественного совета и глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ. Вместе с государственными наградами, по данным Минобороны, было присуждено более 600 ведомственных.
Ранее в храме планировали разместить мозаику с изображениями самого Путина, министра обороны и других чиновников, однако после того, как против этого выступил глава государства, изображение убрали.
Владимир Путин наградил участников строительства главного храма Вооруженных сил
Как следует из текста указа, опубликованного на портале правовой информации, ордена «За заслуги перед Отечеством» получили настоятель храма, секретарь художественного совета и глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ. Вместе с государственными наградами, по данным Минобороны, было присуждено более 600 ведомственных.