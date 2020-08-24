Владимир Путин наградил участников строительства главного храма Вооруженных сил

Как следует из текста указа, опубликованного на портале правовой информации, ордена «За заслуги перед Отечеством» получили настоятель храма, секретарь художественного совета и глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ. Вместе с государственными наградами, по данным Минобороны, было присуждено более 600 ведомственных.

Ранее в храме планировали разместить мозаику с изображениями самого Путина, министра обороны и других чиновников, однако после того, как против этого выступил глава государства, изображение убрали.