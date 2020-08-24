На Московской бирже стартуют торги акциями из индекса S&P 500

Пока инвесторы получат возможность купить за рубли ценные бумаги 19 компаний. Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич отметил, что торги и расчеты в национальной валюте позволят избежать лишних транзакций и издержек, и сразу видеть свой финансовый результат в рублях. Об этом пишет газета «Ведомости». Уже анонсировано что 7 сентября биржевой список пополнится акциями Apple, а позже в перечень попадут бумаги еще 30 иностранных компаний.