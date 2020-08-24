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02:05, 24 августа 2020

Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с белорусами

По подсчетам организаторов акции, в ней участвовали порядка 50 тысяч человек. Цепь начиналась на Кафедральной площади Вильнюса и заканчивалась у контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границы, расстояние до которого составляет около 35 километров. Об этом сообщает национальная телерадиокомпания LRT. В акции принял участие президент Гитанас Наусейда.
Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Белоруссии. ЦИК назвал победителем действующего главу государства Александра Лукашенко.



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