Футбольный клуб «Уфа» пригрозил прекратить участие в Российской премьер-лиге из-за судейства

Председатель попечительского совета команды Ростислав Мурзагулов в интервью агентству ТАСС сказал, что будет добиваться проверки главного арбитра матча «Ростов» — «Уфа» на детекторе лжи. По ходу встречи, которая прошла накануне, за грубое нарушение правил был удален форвард Вячеслав Кротов, а позже главный тренер «Уфы» получил предупреждение – в итоге команда проиграла со счетом 0:1.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун, недовольный судейством, также говорил о том, что клуб может сняться с турнира.