«Единая Россия» может предложить возложить все затраты на подключение россиян к газу на «Газпром»

По сведениям газеты РБК, с такой инициативой выступит сегодня секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Согласно предварительным оценкам, компании потребуется компенсация в размере приблизительно 2 триллионов рублей. Расходы могут возместить за государственный счет: например, в формате льгот по налогу на добычу полезных ископаемых или за счет выпуска бессрочных облигаций – утверждают собеседники издания.

Еще в июне президент Владимир Путин дал поручение найти источники финансирования для подключения граждан к газу.