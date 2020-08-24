Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Это произойдет в конце этого – начале следующего года. В зоне риска на ближайшие 12 месяцев более 30 кредитных организаций. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» — с их прогнозом ознакомилась газета РБК. В частности, они обращают внимание на то, что на фоне пандемии Центробанк приостанавливал выездные проверки банков и не применял к ним крайние меры воздействия – так в первой половине года лицензии потеряли всего четыре компании. Однако в июле надзорная деятельность ЦБ восстановилась.