В России стартует второй этап реформы ОСАГО

Стоимость полисов по-прежнему будет зависеть от базовой ставки тарифа, однако теперь компании смогут самостоятельно определять дополнительные факторы, влияющие на цену – отмечает газета РБК. В частности, стоимость может вырасти, если клиент был лишен водительских прав, был наказан за пьяную езду или смертельное ДТП, скрывался с места аварии или неоднократно в течение года нарушал правила дорожного движения.

Кроме того, в рамках очередного этапа реформы, чтобы увеличить гибкость цен, ЦБ объявил о новом расширении тарифного коридора.