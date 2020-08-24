Навальный, по прогнозам организатора его перевозки в Берлин, останется жив после отравления

Яка Бизил кинопродюсер, правозащитник и основатель фонда Cinema for Peace при этом отметил, что как политик российский оппозиционер будет недееспособен в течение месяцев – об этом сообщает немецкий таблоид Bild. По словам Бизила, Навальный хорошо перенес перелет из Омска, но в целом ситуация продолжает вызывать беспокойство.

В прошлый четверг политику стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ. Омские врачи утверждают, что отравление не подтвердилось и говорят о нарушении обмена веществ.