«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов

Германская «Бавария» со счетом 1:0 обыграла французский «Пари Сен Жермен» в финале Лиги чемпионов. Матч прошел в Лиссабоне.

Мяч на 59-й минуте забил воспитанник ПСЖ французский нападающий Кингсли Коман.

Для «Баварии» победа в Лиге чемпионов стала шестой в истории, клуб делит третье место по количеству титулов с английским «Ливерпулем». Больше только у испанского «Реала» (13) и итальянского «Милана» (7).