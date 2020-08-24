Пресненский суд Москвы вернется к рассмотрению дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Разбирательство было отложено после того, как он решил отказаться от своих адвокатов.

Желанием найти «адвокатов посильнее» и тем, что над ними посмеиваются, объяснил свое решение Ефремов в ходе последнего заседания. Актер отказался от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Сами они убеждены: Ефремов считает, что адвокаты раздражают судью. Теперь они останутся в процессе в качестве консультантов. Кто станет новым адвокатом, не ясно: актер лишь упоминал, что знает Генриха Падву и Генри Резника.

В начале июня автомобиль Ефремова врезался в фургон на Смоленской площади в центре Москвы, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Позднее он умер в больнице. По версии следствия, Ефремов во время аварии был пьян, а в его крови нашли следы наркотиков. Изначально актер свою вину признавал, но позднее отказался от этого, утверждая, что ничего не помнит. Теперь уже его экс-адвокат Эльман Пашаев, в свою очередь, неоднократно настаивает, что за рулем сидел не Ефремов: якобы, по его словам, на руле есть отпечатки пальцев другого человека. Но имя того, кто находился на водительском сиденье, юрист не называет.

Ефремов находится под домашним арестом. Ранее его на несколько дней доставили в Боткинскую больницу, а защита актера утверждала, что у него инсульт. Однако, по данным агентства ТАСС, ему поставили диагноз «стеноз сосудов головного мозга».