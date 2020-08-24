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00:03, 24 августа 2020

В Белоруссии сегодня пройдет опознание участника протестов Никиты Кривцова, которого нашли повешенным

Больше недели о нем не было никакой информации.
На опознание приедет жена Никиты Кривцова. Об обнаружении тела сообщил местный поисково-спасательный отряд «Ангел». Кривцов исчез в Минске 12 августа, произошло это по дороге на работу. В этот день в Белоруссии проходили массовые протесты из-за итогов президентских выборов. Что произошло с пропавшим позже — не известно, у жены Елены нет сведений, применяли ли к ее мужу насилие. Белорусское издание «Наша Нива» утверждает, что на теле были следы избиения. Супруга Кривцова рассказала сайту ВВС, что не знает, участвовал ли он в протестах. По данным польского Euroradio, смартфон пропавшего в последний раз включали 12 августа недалеко от здания управления министерства внутренних дел минского райисполкома. Далее сведений о Кривцове не поступало.
На данный момент больше никто не числится пропавшим без вести в дни акций протеста в Белоруссии.



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