В Белоруссии сегодня пройдет опознание участника протестов Никиты Кривцова, которого нашли повешенным

Больше недели о нем не было никакой информации.

На опознание приедет жена Никиты Кривцова. Об обнаружении тела сообщил местный поисково-спасательный отряд «Ангел». Кривцов исчез в Минске 12 августа, произошло это по дороге на работу. В этот день в Белоруссии проходили массовые протесты из-за итогов президентских выборов. Что произошло с пропавшим позже — не известно, у жены Елены нет сведений, применяли ли к ее мужу насилие. Белорусское издание «Наша Нива» утверждает, что на теле были следы избиения. Супруга Кривцова рассказала сайту ВВС, что не знает, участвовал ли он в протестах. По данным польского Euroradio, смартфон пропавшего в последний раз включали 12 августа недалеко от здания управления министерства внутренних дел минского райисполкома. Далее сведений о Кривцове не поступало.

На данный момент больше никто не числится пропавшим без вести в дни акций протеста в Белоруссии.