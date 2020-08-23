Число погибших в результате падения микроавтобуса с 80-метровой высоты в Грузии увеличилось до 17 человек

Число жертв ДТП в Душетском муниципалитете (край Мцхета-Мтианетия) Грузии увеличилось до 17 человек, сообщили журналистам в воскресенье вечером в МВД республики. В МВД заявляют, что на месте трагедии находятся заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, которые лично координируют поисково-спасательные мероприятия.

Между тем очевидцы рассказали журналистам, что микроавтобус перед тем, как сорваться в овраг с большой высоты, предположительно столкнулся с легковым автомобилем. Очевидцы предположили, что в микроавтобусе среди пассажиров находились дети.

Ранее в МВД сообщили о гибели 12 человек в результате ДТП возле села Бисо на одном из участков автодороги Шатили. В ведомстве отметили, что еще три человека получили тяжелые травмы. Позже грузинские СМИ сообщили, что микроавтобус предположительно принадлежал одной из туристических компаний, и в нем могли находиться 19 туристов.