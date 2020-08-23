Трое взрослых и двое детей погибли, провалившись в выгребную яму в Воронежской области. Как сообщил представитель администрации Новоусманского муниципального района, глава администрации Дмитрий Маслов уже на месте ЧП, семьям и родным окажут всю необходимую поддержку. Подробности происшествия уточняются.