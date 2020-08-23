В Минске на воскресной акции протеста задержаний не было. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Число участников по версии ведомства она обещала представить в понедельник.

Сегодня больше 100 тысяч человек, по оценке Tut.by и Euroradio, собрались на площади Независимости, после чего пошли колонной по центру города в сторону гостиницы «Планета» — это недалеко от стелы «Минск — город-герой», которую охраняли военнослужащие. Далее демонстранты собирались пройти мимо резиденции Александра Лукашенко, но им дорогу перегородили военные и ОМОН. В это время на территорию резиденции прилетел сам Лукашенко — в бронежилете и с автоматом без магазина. С Лукашенко все это время был его младший сын Николай. Протестующие через час вернулись в центр города и разошлись.