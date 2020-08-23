В Лиссабоне завершается розыгрыш футбольной Лиги Чемпионов

В финальном матче встречаются немецкая Бавария и ПСЖ из Франции.

10 матчей провели мюнхенцы в нынешнем розыгрыше турнира. И во всех одержали победы. Бавария и до пандемии считалась едва ли не главным фаворитом Лиги Чемпионов. Сейчас же в противостоянии с ПСЖ букмекеры отдают немецкому суперклубу почти двукратное превосходство.

Бавария 5 раз в своей истории брала главный клубный трофей Европы. Но с момента последнего триумфа прошло уже 7 лет. Тогда в 2013 мюнхенцы переиграли в финале другого представителя бундеслиги – Боруссия, за которую выступал Роберт Левандовски. Сегодня же поляк – главная ударная мощь Баварии. В нынешнем розыгрыше на его счету уже 15 забитых мячей. Больше, чем забили в сумме главные звезды парижан: Неймар, Ди Мария и Киллиан Мбаппе. К слову, ПСЖ еще никогда Кубок Чемпионов не выигрывал.

За ходом финала Лиги Чемпионов можно следить по трансляции на МАТЧ ТВ.