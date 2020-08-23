Многотысячный «Марш новой Белоруссии» завершился в Минске

Его участники выступили против Александра Лукашенко.

На митинг пришли, в том числе, члены президиума координационного совета оппозиции — Ольга Ковалькова, Мария Колесникова и Павел Латушко. Силовики перекрыли путь участникам протестной акции, сообщает Telegram-канал «NEXTA Live». Расстояние между протестующими и силовиками рядом с резиденцией Лукашенко сократилось до нескольких десятков метров. Telegram-канал призвал участников акции не приближаться к оцеплению, отметив, что сейчас лучше вернуться на площадь Независимости.

Сам президент наблюдал за протестами из салона своего вертолёта. После окончания протестов Лукашенко вышел за оцепление Дворца Независимости и поблагодарил охранявших его силовиков словами «Спасибо, вы красавцы!». Правоохранители ответили «Мы с вами до конца!».

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко никуда не бежал во время акций протеста. По словам Эйсмонт, Лукашенко постоянно держит под контролем ситуацию в Минске.

На канале «Беларусь 1» объявили, что на сегодняшней акции оппозиции в Минске приняли участие 20 тысяч человек, пишет «Радио Свобода». Ранее такую же оценку давал российский канал RT. Оценки независимых СМИ были в разы больше — как минимум 100 тысяч человек.