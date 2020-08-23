Лукашенко с борта вертолета осмотрел территорию вокруг резиденции в Минске, рядом с которой митинговала оппозиция

Александр Лукашенко с борта вертолета осмотрел территорию вокруг своей резиденции в Минске, рядом с которой митинговала оппозиция. На видео, которое опубликовало госагенство БелТА, президент говорит о протестующих: «Как крысы разбежались». На видеозаписи Лукашенко летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости. Затем у Лукашенко спрашивают: «Где они?», имея в виду протестующих. Он отвечает: «Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким».

Предположительно, собеседником Лукашенко был его 15-летний сын Николай в военной амуниции и с автоматом в руках. Ранее близкий к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видео, где Лукашенко выходит из вертолета, который приземлился на территории Дворца Независимости. На видео, опубликованном каналом, на Лукашенко черный бронежилет, в руках он держит автомат Калашникова, но без магазина. На втором видео с территории Дворца независимости видно, как Лукашенко идет к резиденции с автоматом, и спрашивает у присутствующих: «Там никого не осталось, да?».

Сегодня в Минске проходит многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Они остановились в нескольких десятков метров от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от Дворца.