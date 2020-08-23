В Грузии пассажирский микроавтобус сорвался с 80-метровой высоты. В результате, как сообщает МВД республики, погибли 12 человек. В МВД отмечают, что на месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной и криминальной полиции, спасательная техника, бригады «скорой помощи». Спасательная операция, несмотря на сложные рельефные и метеоусловия, ведется в непрерывном режиме. В ведомстве не уточнили, сколько пассажиров находилось в микроавтобусе в момент аварии.