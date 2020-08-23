Скорость мобильного интернета в Минске снижена по требованию госорганов с целью обеспечения национальной безопасности

Скорость работы мобильного и стационарного интернета в Минске снижена по требованию госорганов для обеспечения нацбезопасности республики. Об этом говорится в сообщении оператора связи A1, размещенном на сайте компании. Корр. ТАСС сообщает с места событий подтверждает, что заметные перебои в работе интернета стали Наблюдаться, когда основная масса протестующих подошла к Дворцу Независимости.