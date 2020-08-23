Лукашенко сегодня вечером прилетел на вертолете в свою резиденцию в Минске

Александр Лукашенко сегодня вечером прилетел на вертолете в свою резиденцию — Дворец Независимости — в Минске, рядом с которой проходили акции протеста. Видео его прибытия опубликовал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого». На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него виден автомат Калашникова без магазина. Президента встречала вооруженная охрана. Он обратился к ним с вопросом: «Там никого не осталось, да?».

Ранее к резиденции президента Белоруссии подошли участники акций протеста оппозиции. Дорогу им по проспекту Победителей перегородили наряды ОМОНа, усиленные спецтехникой. Митингующие не стали подходить вплотную к цепи силовиков, остановившись в несколько метрах от них и скандируя «Уходи!» Через некоторое время часть манифестантов развернулась и двинулась обратно по направлению к центру города.

Вертолет Лукашенко по-прежнему находится на территории Дворца независимости, отмечает Tut.by. Протестующих там уже нет, оцепления силовиков на проспекте — тоже.