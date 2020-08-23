В Ингушетии убиты трое сторонников террористической группировки ИГИЛ, которая запрещена в России

В ходе спецоперации ранены силовики.

Сотрудники силовых структур получили информацию о том, что в частном доме села Троицкое скрываются вооруженные люди. Там был введен режим контртеррористической операции. На предложение сложить оружие и сдаться вооруженные люди открыли стрельбу. Ответным огнем силовики их убили. Личности уже установлены. В ходе столкновения были ранены двое сотрудников спецназа, пострадавших среди местных жителей нет. На месте проведения спецоперации изъято оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, которые готовы к применению. Режим КТО действовал с 8 утра. Все подъезды и окружающие дороги перекрыли, перемещения местных жителей ограничили.

Сейчас режим КТО снят в селе Троицкое.