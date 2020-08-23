По уточненным данным «Интерфакса», в результате серьезного ДТП на Калужском шоссе в больницы Москвы направлены 13 человек. Среди госпитализированных два подростка в возрасте 15 и 17 лет, а также водитель грузового автомобиля, по вине которого произошло ДТП. У госпитализированных легкие ушибы и травмы.

В момент аварии в автобусе находилось 25 пассажиров. Травмы и ушибы были получены в результате падения в салоне. Грузовой автомобиль принадлежит одной из коммерческих фирм. По предварительной версии, у него отказали тормоза. Движение транспорта на Калужском шоссе в сторону центра в районе ДТП по-прежнему ограничено.