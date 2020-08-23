Александр Лукашенко прилетел во Дворец независимости, свою резиденцию, рядом с которой собирались протестующие. Близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видео как Лукашенко выходит из вертолета, на нем бронежилет черного цвета, в руках он держит оружие, похожее на автомат. В телеграм-каналах предполагают, что молодой человек в военном обмундировании и с автоматом в руке, идущий рядом с Лукашенко — это его сын Николай.
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